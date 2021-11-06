السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة روسيا: الجيش الأمريكى يترك خلفه الفوضى فى الخارج

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن العسكريين الأمريكيين "يتجولون بتهور" في كل العالم، ويتركون خلفهم الفوضى.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضافت السفارة: "نحن في حيرة من أمرنا، بسبب قلق الخدمة الصحفية في الخارجية الأمريكية والبنتاغون تجاه نشاطات قواتنا المسلحة على أراضينا الوطنية وداخل الحدود الروسية. انظرو إلى أنفسكم في المرآة. الجيش الأمريكي هو من يجوب العالم بتهور، ويترك خلفه الفوضى".

 

وفي وقت سابق قالت نائبة رئيس المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن أية أخبار عن النشاط العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا تثير قلق الولايات المتحدة، وإن أي عمل عدواني سيثير قلق واشنطن بشكل خاص.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن البنتاغون يراقب عن كثب نشاط القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

 

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ و نريد إعطاء فرصة للجميع".

 

وأكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

 

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ و الوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

 

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران و إجراءاتها في الشرق الأوسط.

 

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

 

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".

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وائل لطفي

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