رئيس المحكمة الدستورية: إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها ولا ينكرها إلا جاحد

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن إلغاء حالة الطوارئ لم يأت من فراغ، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ينم عن نظرة ثاقبة ووعي واحترام للدستور.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، أن حالة الطوارئ تعني تعرض البلد لخطر كبير داهم يتم بدوره تطبيق قانون الطوارئ، موضحًا أن الرئيس السيسي بعد أن حقق أمن واستقرار مصر ودحر الإرهاب الأسود قام بإلغاء الطوارئ.

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