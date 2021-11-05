استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص صبيًا فلسطينيًا (13 عامًا) في اشتباكات بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين رشقوا قواته بالحجارة في موقع الحادث شرقي مدينة نابلس بوسط الضفة الغربية.

وأضاف أن "القوات ردت بوسائل تفريق المشاغبين وبالذخيرة الحية، نحن على علم بتقارير عن مقتل فلسطيني، الحادث قيد المراجعة".

وقالت وزارة الصحة ومسعفون إن الصبي أصيب برصاصة في بطنه وتوفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الوزارة استشهاد طفل- 13 عامًا- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

وأضافت "وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصاب برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".

وقالت هيئة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن ستة فلسطينيين آخرين عولجوا في مكان الاشتباكات بقرية بيت دجن بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية.