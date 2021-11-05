الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة فتاة مصابة بحروق وطعنات بحلوان

جثة
جثة

عثر رجال مباحث القاهرة، على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، داخل شقتها بمدينة حلوان.

تلقى ضباط قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وبالانتقال امكن السيطرة على النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

تحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب العقار ومالك الشقة محل الواقعة وتبين أن زوج الضحية قام باستئجارها منه، وتكثف مباحث حلوان من جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول لزوج الضحية وضبطه.

 

القتل العمد مباحث القاهرة العثور على جثة كشف غموض شقة سكنية مباحث حلوان قسم شرطة حلوان العثور علي جثة فتاة

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