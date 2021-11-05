الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع البولندية: بيلاروسيا تثير مزيدًا من الانتهاكات ضد الجنود البولنديين على الحدود

جريدة الدستور

اتهمت وزارة الدفاع البولندية، بيلاروسيا، بـ "إثارة مزيد من الانتهاكات" ضد القوات البولندية التي تساعد في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وأوردها راديو "بولندا الدولي" اليوم الجمعة - إن جنديًا بيلاروسيًا حاول الإطلاق من بندقية على جنود بولنديين، غير إنه من حسن الحظ أن البندقية لم تطلق، فيما حاول خمسة جنود مسلحين تدمير السياج الحدودي.

وأضافت الوزراة البولندية، أنه بعد استدعاء قوات إضافية من الجنود البولنديين وحرس الحدود، انسحب البيلاروسيون.

وفي وقتٍ سابق، استدعت بولندا، القائم بالأعمال البيلاروسي، الكسندر تشيسنوفسكي؛ للإعراب عن الاحتجاج على واقعة عبور "أفراد مجهولون يرتدون زيًا رسميًا ومسلحون ببنادق طويلة" إلى البلاد من بيلاروسيا، وانتهاك حدود الدولة البولندية، قائلة إن الأعمال التي اتخذتها السطات البيلاروسية خلال الأسابيع الأخيرة، تحمل بصمات ظاهرة بصورة متزايدة على تصعيد متعمد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تمنع صناديق جمع التبرعات من المساجد (خاص)

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

«أنا غلطان».. اعترافات صاحب محل ملابس العمرانية

الجيش اليمنى يشن هجومًا على مواقع للحوثيين بالجوبة فى مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشي كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

"مصير الحكومة".. كواليس تصويت الكنيست الإسرائيلي على ميزانية الدولة

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع