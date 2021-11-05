الدفاع البولندية: بيلاروسيا تثير مزيدًا من الانتهاكات ضد الجنود البولنديين على الحدود

اتهمت وزارة الدفاع البولندية، بيلاروسيا، بـ "إثارة مزيد من الانتهاكات" ضد القوات البولندية التي تساعد في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وأوردها راديو "بولندا الدولي" اليوم الجمعة - إن جنديًا بيلاروسيًا حاول الإطلاق من بندقية على جنود بولنديين، غير إنه من حسن الحظ أن البندقية لم تطلق، فيما حاول خمسة جنود مسلحين تدمير السياج الحدودي.

وأضافت الوزراة البولندية، أنه بعد استدعاء قوات إضافية من الجنود البولنديين وحرس الحدود، انسحب البيلاروسيون.

وفي وقتٍ سابق، استدعت بولندا، القائم بالأعمال البيلاروسي، الكسندر تشيسنوفسكي؛ للإعراب عن الاحتجاج على واقعة عبور "أفراد مجهولون يرتدون زيًا رسميًا ومسلحون ببنادق طويلة" إلى البلاد من بيلاروسيا، وانتهاك حدود الدولة البولندية، قائلة إن الأعمال التي اتخذتها السطات البيلاروسية خلال الأسابيع الأخيرة، تحمل بصمات ظاهرة بصورة متزايدة على تصعيد متعمد.