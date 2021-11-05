طرح برومو « حدوتة سكر مر » استعدادًا لعرضه.. غدًا

طرحت شركة "سينرجي" المنتجة لـ "مسلسل ورا كل باب"، البرومو النهائي لـ " حدوتة سكر مر "، والذي انتهى صنَّاعه من تصويره كاملًا اليوم الجمعة، قبل ساعات قليلة من عرضه على قناة "الحياة"، بدءً من غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل برومو مسلسل ورا كل باب حدوتة سكر مر

وتناول البرومو الدعائي من مسلسل ورا كل باب حدوتة سكر مر ، قصة طفل يعاني من مرض السكر، وتأثير هذا المرض على حياته، وهو الأمر الذي أدخله في حالة هيستيرية بسبب ما يتعرض له من أضرار صحية ومنعه من تناول أطعمة وممارسة أنشطة يفعلها باقي زملاءه في المدرسة، وذلك في إطار دراما اجتماعية تعتمد على التشويق والإثارة النفسية.

ابطال مسلسل ورا كل باب حدوتة سكر مر

ويشارك في بطولة حدوتة سكر مر من مسلسل ورا كل باب كلا من؛ فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالي، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان، وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال والنجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج محمد عبدالسلام.

وتعد " حدوتة سكر مر " الحكاية العاشرة ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، حيث تم عرض 9 حكايات سابقة أبرزهم؛ "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا، وحكاية "عائلة جيجي" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الإتربي، هند عبدالحليم، وليلى عز العرب، بالإضافة إلى حكاية "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وحكاية "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية، فيدرا، هايدي رفعت، نور إيهاب، ورانيا ملاح.