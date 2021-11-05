الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: مكافأة 10 ملايين دولار لكشف معلومات عن جماعة جرائم سيبرانية

جرائم سيبرانية
جرائم سيبرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو هوية أي شخص يشغل منصبًا قياديًا في منظمة (دارك سايد) المنخرطة في جرائم سيبرانية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي - حسبما نقل موقع (جادجتس 360) التقني اليوم الجمعة - إن منظمة "دارك سايد" كانت مسؤولة عن الهجوم السيبراني الذي استهدف في مايو، خط أنابيب كولونيال؛ مما تسبب في إغلاق لمدة أيام أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، ونقص الوقود المحلي في جنوب شرق الولايات المتحدة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص في أي بلد يحاول المشاركة في هجمات برامج الفدية الخبيثة التي تشنها "دارك سايد"، التي تقوم على سرقة بيانات ثم المطالبة بفدية لإرجاعها.

وذكرت الوزارة في بيانٍ: "من خلال تقديم هذه المكافأة، تظهر الولايات المتحدة التزامها بحماية ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم من الاستغلال من قِبَل مجرمي الإنترنت".

دارك سايد وزارة الخارجية الامريكية التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الوقود الخارجية جرائم

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