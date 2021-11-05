الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طالع التفاصيل.. نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2021

سيارات ذوى القدرات
سيارات ذوى القدرات الخاصة

المجالس الطبية لسيارات المعاقين..  يبحث الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة عبر محرك البحث “جوجل” عن الرابط الخاص بنتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2021 للتقديم للحصول على سيارة. 


رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021
 

تتيح وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، بالرقم القومي، ويتمكن من خلاله كل مواطن من ذوي الإعاقة، الذي أجرى كشف طبي للحصول على سيارات المعاقين، الاستعلام عن نتيجة الكشف من داخل المنزل، ضمن التسهيلات التي قدمتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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لينك استعلام تكافل وكرامة 2021.. وخطوات معرفة الأسماء

ويمكن زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، من خلال هذا الرابط. www.smcegy.com/site/car
 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021
 

الخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 كالآتي: زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ودخال رقم بطاقة الرقم القومي، ثم كتابة كلمة المرور والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فورا.


شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021


 

يتم الحصول على سيارات المعاقين 2021، شريطة أن يكون المواطن حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وألا يقل عمر المُعاق عن 18 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، وتحديد نوع الإعاقة سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.


الفترة الحالية  يتم تجهيز سيارات المعاقين 2021 طبيا بشكل يتناسب مع  الظروف الصحية والإعاقة التي  قد يعاني منها قائدها، عبر تعديل نظام السيارة وتحويل استخدام الفرامل والبنزين باليد عبر جهاز يتم تثبيته بجوار «دريكسيون» السيارة ليتمكن صاحب إعاقة القدمين من قيادة السيارة بيديه.

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وائل لطفي

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