لينك استعلام تكافل وكرامة 2021.. وخطوات معرفة الأسماء

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لينك استعلام تكافل وكرامة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة لتوفير سبل المعيشة للأسر الأكثر احتياجا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و الفئات المستحقة للدعم الشهري المالي و عدد المستفيدين من المبادرة .

لينك استعلام تكافل وكرامة 2021 الاسماء

يستطيع الملايين من المواطنين المتقدمين بأوراقهم للحصول على الدعم المالي الشهري "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجات الهادفة إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن طلباتهم المتقدمة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة كافة البيانات المطلوبة للاستعلام داخل الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة مكتب الشؤون الاجتماعي التابع له الراغب في المعاش الشهري

الضغط على زر الاستعلام

ظهور آخر إجراء تم في الطلب

الفئات المستحقة لمعاش "تكافل وكرامة"

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث تدعم الدولة تلك الفئات ليتمكنوا من إعالة ذويهم من مسكن ومأكل وملبس خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه جميع دول العالم منذ اندلاع أزمة كورونا ومدى تأثيرها على الكثير من الأنشطة التجارية وتسريح الكثير من العمالة الغير منتظمة لذلك تقدم الوزارة الدعم للأرامل والأيتام وكبار السن العاجزين على كسب رزقهم ولا يستظلون بمظلة التأمينات الاجتماعية التي توفر معاشات للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة التي يمنحها القانون حق الجمع بين معاشين وأسر المسجونين ممن ليس لهم مصدر دخل ثابت.

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عدد المستفيدين من معاش التكافل والكرامة

يستخدم أكثر من 3 مليون و 600 ألف مواطن مستفيد لينك استعلام تكافل وكرامة الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش شهري بقيمة 400 جنيه بالإضافة لوضعهم على قائمة الأولوية في الحصول على دعم الدولة للسلع الغذائية التي توفرها وزارة التموين.