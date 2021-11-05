الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر ربيع الأول

رؤية هلال شهر ربيع
رؤية هلال شهر ربيع الأول

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه، بعد صلاة المغرب غدا الجمعة الـ29 من ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرية.

وقال القاضي في بيان له، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر ربيع الآخــر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأضاف أن يوم الجمعـة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).

 

دار الافتاء المصرية دار الافتاء ليوم الجمعة رؤية الهلال صلاة المغرب

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