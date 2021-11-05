«التعاون الإسلامى» تدين الاستهداف الحوثى للمدنيين فى جازان السعودية بطائرة مفخخة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية).

وكان التحالف أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان، كما اعترضت ودمرت الاثنين الماضي، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد التحالف أن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.