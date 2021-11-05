تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات و موعد إقامة المباراة وتشكيل فريق الأهلي والزمالك.



تردد قناة أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي على تردد قناة On Time Sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز بين نادي الزمالك ونادي الأهلي خلال الموسم الحالي 2021 _ 2022 حيث يمكن ضبط إشارة بث القناة على التردد 11861 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وذلك للاستمتاع بصورة وصوت ذات جودة عالية بتقنية HD طوال ساعات البث ال 24 ساعة وتعرض القناة أيضاً مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية الرياضية ونشرات رياضية تحوى كافة أخبار اللاعبين.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز اليوم الجمعة 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة و العاشرة مساءا بتوقيت دبي بملعب القاهرة الدولي حيث تم تتويج نادي الأهلي بهذه البطولة 42 مرة مقابل 13 مرة فقط لنادي الزمالك وتجرى حاليا إجراءات تحليل الحمض النووي للاعبين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستعدادهم لخوض المباراة بشكل جيد.

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تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات



تشكيل فريق الأهلي في الدوري الممتاز

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي وتشكيل الفريقين من أبرز الكلمات البحثية حاليا حيث يتم تشكيل فريق الأهلي من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى وياسر إبراهيم و أيمن أشرف وبدر بانون و على معلول و محمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد في خط الدفاع وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وعمار حمدي و حسين الشحات و محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسون و أحمد حمدي عبد القادر في خط الوسط وبيرسي تاو ومحمد شريف وحسام حسن في خط الهجوم.

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