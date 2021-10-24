خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports على النايل سات

يبحث المواطنون على مؤشر البحث، جوجل، عن تردد قناة أون تايم سبورت، وخلال التقرير التالي تقدم، «الدستور»، جميع الخطوات لتنزيل قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات، وتحتوي المحطة على العديد من البرامج الرياضية التي تقدم محتوى رياضيا مميزا، وتعرض المباريات الرياضية، سواء كرة القدم أو السلة وغيرها من الأنشطة الرياضية، وتضم القناة مجموعة من الإعلاميين الذين يتميزون بقاعدة جماهيرية كبيرة.

تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports

يتابع الجمهور الرياضي في جمهورية مصر العربية والوطن العربي مجموعة قنوات أون تايم سبورت المتخصصة في الشأن الرياضي، التي تعرض خطط وتشكيلات المباريات في كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة والاسكواش والفروسية والاسكواش وكل الألعاب الرياضية الأخرى.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت OnTime Sports

لديكم خلال التقرير التالي جميع المعلومات عن كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت، على القمر الصناعي النايل سات، كما هو موضح لكم في الخطوات التالية:

- يقوم المواطن الذي يرغب في تنزيل قناة أون تايم اسبورت، الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الرسيفر.

- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار القمر الصناعي النايل سات، ويكتب التردد القناة وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

- ثم يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الرسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الرسيفر بتنزيل محطة أون تايم اسبورت، وبعد ذلك يضغط المواطن على كلمة حفظ.

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والخطوات السابقة تمكن المواطنين من تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت، وتضم المحطة العديد من البرامج، وهي "ستاد مصر"، ويقدمه "تامر صقر وإبراهيم عبدالجواد وكريم خطاب"، فضلاً عن برنامج "سيف زاهر وأحمد شوبير"، برنامج "بي أون تايم" وتقدمه أميرة جمال وكريم رمزى.