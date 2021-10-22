الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

تستعرض "الدستور" خطوات التسجيل لتطعيم كورونا 2021 على موقع وزارة الصحة الرسمي، حيث تستمر عمليات البحث يوميا للتأكد من التسجيل وكذلك تنشيط التسجيل لمن سبق لهم التسجيل وغير المطعمين حتى الآن.

لينك تسجيل لقاح كورونا 2021 في مصر

ووفقا لقرارات مجلس الوزراء بات الحصول على لقاح كورونا من أسهل ما يمكن، حيث أصبح متاحا لجميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية، ويمكن للمواطنين الذين لم يسجلوا معلوماتهم الحصول على الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 بجميع أنواعه التي وفرتها وزارة الصحة المصرية، عبر اللينك التالي (من هنا)

 

خطوات التسجيل لتطعيم كورونا 2021 على موقع وزارة الصحة

أصبح متاحا على مدار الـ24 ساعة التقديم والتنشيط لحالة الطلب على تطعيمات كورونا، حيث يمكن لمن يريد التسجيل للبيانات عبر موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح فيروس كورونا المستجد اتباع الخطوات التالية -

  • الخطوة الأولى: يجب تسجيل الدخول عبر موقع لقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • الخطوة الثانية: يجب اختيار محافظة الإقامة
  • الخطوة الثالثة: يجب تحديد منطقة اللقاح
  • الخطوة الرابعة: يجب وضع بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة في الخانات الخاصة بها
  • الخطوة الخامسة: يجب وضع الرقم القومي المكون من 14 رقما لمقدم الطلب
  • الخطوة السادسة: يجب وضع بيانات التواصل (رقم التليفون، البريد الإلكتروني)
  • الخطوة السابعة: يجب تأكيد الطلب بكود من خلال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل
  • الخطوة الثامنة: يجب اختيار الفئة المستهدفة (أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أعضاء هيئة الأطباء، المسافرين إلى الخارج، فئات أخرى)
  • الخطوة التاسعة: يجب رفع صورة بطاقة الرقم القومي
  • الخطوة العاشرة: وأخيرا الضغط  على زر الحفظ

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وائل لطفي

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