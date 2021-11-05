68 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الخميس الماضي، 68 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من الحالات المذكورة، سُجلت 28 حالة في هيلونغجيانغ و 10 حالات في خبي و 8 حالات في لياونينغ و 5 حالات في كل من خنان وقانسو و 4 حالات في نينغشيا وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وجيانغشي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من قويتشو ويوننان.

وسُجلت يوم الخميس أيضاً 10 حالات إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، 3 حالات منها في كل من شانغهاي وقوانغشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين، ولياونينغ، وقوانغدونغ ويوننان، بحسب اللجنة.

وسُجلت أيضاً حالة يُشتبه بإصابتها في شانغهاي، قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني.

ولم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بكوفيد-19 يوم الخميس، بحسب اللجنة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.