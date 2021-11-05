إصابات فيروس كورونا تتجاوز 8.5 مليون فى أفريقيا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا 8506231 حالة حتى صباح يوم الخميس، حسبما ذكرت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت وكالة الرعاية الصحية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي إن عدد الوفيات بسبب الوباء بلغ 218756 في جميع أنحاء القارة، فيما تعافى حوالي 7910522 مريضا من المرض حتى الآن.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا من بين الدول الأكثر إصابة في القارة، وفقا للوكالة.

ومن حيث عدد الحالات، يأتي الجزء الجنوبي من القارة كأكثر المناطق تضررا يليه شمالها وشرقها ثم الوسط، وفقا للمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.