قرار جديد من النيابة فى واقعة ذبح زوجين على يد نجلهما بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل زوجان مسنان، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ورفع البصمات لكشف الجاني.



كما قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتشريحهما لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، كما قررت النيابة سؤال شهود العيان وجيران المجني عليها وضبط وإحضار نجل المجنى عليهما، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها لمعرفة هوية الجاني.



كما قالت إحدى جيران المجني عليهما ضحايا الابن العاق بالإسكندرية، في تحقيقات المباحث العامة بالإسكندرية، إنها شاهدت أحد الأشخاص ينزل على السلم العقار مسرعًا في الصباح الباكر ويرتدي "جوانتي" وعندما سألته عن شخصيته أخبرها أنه عامل الدش.



وأضافت: "عندما قالت أوصافة لجارها قرر أن تلك الأوصاف تتفق مع أوصاف نجل المجني عليهما"، مشيرة إلى وجود خلافات أسرية بينهم منذ فترة وكان دائما الشجار معهما.



كما تكثف إدارة البحث الجنائي، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز وزوجته المسنة داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم بوضع خطط منها التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنزل لتتبع خط سير الجاني.



وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة كل من "عباس.س"، 81 سنة، وزوجته "نجاه.ع"، 80 سنة، وبمناظرة الجثتين تبين إصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم، مما أثبت بوجود شبهة جنائية في الوفاة.



وتم نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.