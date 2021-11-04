ندب الأدلة الجنائية حول مصرع شخص فى اشتعال حريق بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الخميس، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شبّ في محل غسالات تسبب في مصرع شخص بشارع الطلخاوى بمنطقة العجمى غرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بورود بلاغ بوجود حريق فى أحد الشوارع بمنطقة العجمى ووجود وفيات.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف وتبين وجود شخص متوفى يبلغ من العمر 57 سنة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

تم السيطرة على الحريق بالكامل ووضع كردون أمنى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.