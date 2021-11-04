محافظ أسيوط: «حياة كريمة» تنفذ 243 مشروعًا بـ2 مليار جنيه في 7 مراكز (حوار)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بالمحافظة استهدفت ٦٠ من القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة فى ٩٠ قرية باستثمارات ٢.٤ مليار جنيه، من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، فى حواره مع «الدستور»، أن جهاز التعمير ينفذ ٢٤٣ مشروعًا بتكلفة ٢ مليار جنيه فى ٧ مراكز، وينفذ جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بمراكز أبوتيج وساحل سليم وأبنوب وصدفا والفتح، ٢٠٥ مشروعات بتكلفة مليار و٩٤٥ مليون جنيه، منها ٢١ مجمع خدمات بتكلفة ٢١٠ ملايين جنيه، و٢١ مجمعًا زراعيًا بتكلفة ٢١٠ ملايين جنيه.

وذكر أن هيئة الأبنية التعليمية أسهمت فى إنشاء ٢٣٠ مدرسة بتكلفة مليار جنيه بإجمالى ٣٤٥٨ فصلًا دراسيًا، مشيرًا إلى أنه تم تسلم ٧٢ مدرسة ابتدائية بواقع ١٠٨٦ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٣٤٣ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه.

■ «حياة كريمة» بذلت مجهودات جبارة لتحسين جودة المعيشة.. حدثنا عن تداعيات ذلك فى أسيوط؟

- «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أدخلت البهجة والسرور على ملايين الأسر المصرية، وهى تهدف فى المقام الأول إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم.

ويتم تنفيذ المبادرة بمحافظة أسيوط بتمويل من وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى للعمل فى قطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق والنقل و«سكن كريم»، عبر توفير «وصلة مياه ووصلة صرف وتركيب سقف ورفع كفاءة منزل» لكل مستفيد، وتطوير البنية التحتية للقرى وتطوير الوحدات الصحية وتوفير وحدات بيطرية ووحدات اجتماعية ومراكز شباب، وجمع قمامة وتدويرها، وترقيم المنازل، وخدمات صحية من قوافل بيطرية وطبية وعمليات جراحية وعيون وأجهزة تعويضية ونظارات طبية، وخدمات تعليمية منها تطوير حضانات ورفع كفاءة المدارس وتوعية الأسر.

واستهدفت المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بأسيوط ٦٠ من القرى الأكثر احتياجًا، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة فى ٩٠ قرية بمختلف مراكز المحافظة باستثمارات تبلغ ٢.٤ مليار جنيه للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

■ ماذا عن طبيعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها؟

- يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ٥ مراكز، هى: «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ مشروعات بمركزى منفلوط وديروط، وستشهد تلك المراكز تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، حيث تعدت مشروعاتها حتى الآن ١٥٠٠ مشروع بتكلفة تجاوزت ٢٥ مليار جنيه.

وهناك مشروعات تطوير الريف المصرى التى ينفذها جهاز التعمير بإجمالى ٢٤٣ مشروعًا، بتكلفة ٢ مليار جنيه، فى ٧ مراكز، ومشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بمراكز أبوتيج وساحل سليم وأبنوب وصدفا والفتح، بإجمالى ٢٠٥ مشروعات بتكلفة مليار و٩٤٥ مليون جنيه، منها ٢١ مجمع خدمات بتكلفة ٢١٠ ملايين جنيه و٢١ مجمعًا زراعيًا بتكلفة ٢١٠ ملايين جنيه، وتطوير ٤٧ مركز شباب بتكلفة ١٧٥ مليونًا، و٣٨ كوبرى مشاة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، و٨٧ وحدة صحية بتكلفة مليار و٢٥٠ مليون جنيه.

وهناك مشروعات ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمنفلوط وديروط، بإجمالى ١٤٩ مشروعًا، بتكلفة مليار و٦٦٥ مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية ومراكز الشباب والمجمعات الزراعية وكبارى ومشايات بتكلفة ٢٣٥ مليون جنيه، والمشروعات المستهدفة هى المجمعات الحرفية والمجمعات السكنية والمجمعات الصناعية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بتكلفة مليار و٤٣ مليون جنيه.

كما يتم إحلال كلى وتطوير وتجهيز ٢٧ وحدة صحية بتكلفة تصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

■ ما خريطة عمل هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة؟

- هيئة الأبنية التعليمية أسهمت فى إنشاءات المدارس بإجمالى ٢٣٠ مدرسة بتكلفة مليار جنيه لزيادة عدد الفصول، والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب، للارتقاء بالعملية التعليمية خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، بإجمالى ٣٤٥٨ فصلًا دراسيًا، وبلغ عدد المدارس التى تم تسلمها ٧٢ مدرسة ابتدائية بواقع ١٠٨٦ فصلًا دراسيًا، بتكلفة ٣٤٣ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه.

كما يجرى العمل فى خطة إنشاءات الهيئة لـ٧٢ مدرسة، بواقع ١١٤٥ فصلًا دراسيًا، بتكلفة ٣٦٠ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، منها ٧ مدارس جارٍ تسليم مواقعها، وإجمالى المدارس الجارى تنفيذها فى المرحلة الثانية للمبادرة ٨٦ مدرسة بواقع ١٢٢٧ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٣٨٨ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه، منها ٤١ مدرسة تم استلامها بواقع ٥٨٣ فصلًا دراسيًا بتكلفة ١٩٤ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه، و٣٨ مدرسة جارٍ العمل بها بواقع ٥٤٩ فصلًا دراسيًا بتكلفة ١٩٤ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه.

■ كان لقطاع مياه الشرب نصيب كبير من الاستثمارات داخل المحافظة.. وضحها لنا؟

- بلغ عدد مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ١٥٣ مشروعًا بتكلفة ١٣ مليار جنيه، منها ١٤٤ محطة رفع و٩ محطات معالجة، حيث تم تنفيذ ٢٧٥ مشروعًا بتكلفة ٣ مليارات و١٧٢ مليون جنيه.

ووفرت مشروعات المبادرة آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لأنها مشروعات كثيفة العمالة تستوعب مختلف التخصصات الحرفية والفنية من أبناء المحافظة، كما أسهمت فى حل كثير من العراقيل التى تعوق استكمال مشروعات خدمية كبرى.

■ قصر «أليكسان» يعد إحدى المناطق الأثرية المهمة بالمحافظة.. متى يعود للعمل مرة أخرى؟

- قصر «أليكسان» دخل فى إطار التطوير والترميم ليعود إلى العمل مرة أخرى بشكل متحف خاص بمحافظة أسيوط، وقامت الجهات المختصة بترميم جزء كبير منه ولكن توقف العمل به بسبب كورونا، وسوف يستكمل العمل به فى الفترة القادمة وإعادة فتحه فى أسرع وقت للمواطنين.

■ هل المرأة الأسيوطية أثبتت كفاءتها فى العمل التنفيذى؟

- نحن نكن للمرأة بوجه عام كل التقدير والاحترام، فهى عمود المجتمع، والمرأة بمحافظة أسيوط أثبتت كفاءتها فى العمل التنفيذى وبجدارة، وهذا يظهر واضحًا فى بعض النماذج النسائية التى تتقلد مناصب تنفيذية واستطاعت أن تديرها بشكل إيجابى وناجح.

■ هناك اتهامات بتدنى مستوى التنمية فى المدن الجديدة.. ما ردك؟

- هذا كلام غير حقيقى، أسيوط تحظى بمدينتين هما أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، الأولى تشهد تنمية حقيقية وواسعة خاصة فى الفترة الأخيرة، من بينها إنشاء جامعات خاصة وأهلية وإنشاء مبنى مديرية الأمن وتشغيل الخدمات الحكومية والمستشفى الجامعى، وتنمية المدن الجديدة تظهر واضحة فى ارتفاع أسعار العقارات بها، ونحن دائمًا نطالب المواطنين بترك المدن القديمة والتوجه إلى الجديدة، لأنها المستقبل الحقيقى.

وأسيوط الجديدة تم إنشاؤها على مساحة ٣٠ ألف فدان ويبلغ عدد سكانها ٤٥ ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها ٤.٣ مليار جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة ٤٠ فدانًا، وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت ٥٩ ألفًا و١٦٤ وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المنفذة حتى الآن ١١ ألفًا و٦٨٨ وحدة، وتم تخصيص ٤٢٧٨ وحدة منها، وجارٍ تنفيذ ٢٤٠ أخرى.

أما مدينة ناصر الجديدة فتعد إحدى مدن الجيل الرابع، ومقامة على مساحة كلية تقدر بنحو ٦٠٠٦ أفدنة، وبلغ حجم استثماراتها ٣.٥ مليار جنيه بمعدل إنفاق ٦٠٪، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو ٣٤٥ ألف نسمة، وستتم إقامة فرع جامعة بدر الدولية بها على مساحة ٨١ فدانًا، وتتكون من ١٧ كلية، على أن يتم بدء العام الدراسى القادم بـ٥ كليات، إضافة إلى مشروعات شركة بورتو باستثمارات ستصل إلى ٤.٣ مليار جنيه.

كيف تسير معدلات إنجاز تبطين الترع؟

- المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع، الذى أطلقه الرئيس السيسى، أسهم فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية بشكل مستمر، ويعمل بشكل كامل لإنهاء معدلات التنفيذ فى أقرب وقت ممكن طبقًًا للجدول الزمنى المبرم، حيث يجرى تبطين وتأهيل ٦٣ ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة فى المرحلة الأولى، بأطوال ٢٨٥ كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى ٨٣٥ مليون جنيه، والمستهدف تبطين ٧٥٠ كم طولى من الترع بتكلفة تتجاوز ٢.٥ مليار جنيه خلال المرحلة الثانية.

■ حدثنا عن مجمع التكسير الهيدروجينى؟

- مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر، ويتم تنفيذه بمنطقة «جحدم» بتكلفة استثمارية بلغت ٢.٩ مليار دولار لتوفير ما بين ٦٠٪ و٦٥٪ من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية، وتبلغ طاقته الإنتاجية ٢.٩ مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية، إضافة إلى «النافتا» المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ ٤٠٠ ألف طن سنويًا، والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ ١٠٠ ألف طن سنويًا، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٠٠ ألف طن سنويًا، والكبريت بطاقة إنتاجية ٦٦ ألف طن سنويًا منتجات ثانوية.

■ فترة عملك بوزارة الداخلية طويلة.. كيف ساعدتك على إدارة المحافظة؟

- عملى بوزارة الداخلية أكسبنى الكثير من الخبرات التى ساعدتنى كثيرًا على العمل محافظًا لأسيوط، وقدّم لى الخبرات فى مكافحة جرائم الفساد وإهدار المال العام والتى من أهم خطواتها الوقاية ومكافحة الفساد