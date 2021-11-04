الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «الهزار».. طالب يمزق زميله بكتر داخل جامعة المنصورة

طعن
طعن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن شكوى لطالب جامعي بتعرضه للاعتداء من قِبل طالب آخر وإحداث إصابته بالدقهلية.

طالب يمزق زميله بكتر داخل جامعة المنصورة 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى من أحد طلاب جامعة المنصورة بقيام طالب آخر بذات الجامعة بالتعدى عليه بآلة حادة داخل الجامعة وإحداث إصابته.

بإجراء التحريات، تبين أن الواقعة محرر بشأنها المحضر اللازم وقيام الشاكى باتهام (زميله، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته، وذلك أثناء تواجدهما أمام الكلية داخل الجامعة على إثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب المزاح.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة عبارة عن سلاح أبيض "كتر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم بضمان مالى وتم السداد .

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