فحص 1044 حالة فى قافلة جامعة طنطا الطبية بالوادى الجديد

أكد الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة جامعة طنطا الطبية بقرية بولاق بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد شهدت في يومها الأول توقيع الكشف الطبي على 1044 حالة، وتقديم الرعاية الطبية على أعلى مستوى وصرف الدواء بالمجان.

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن القافلة لقيت استحسان ورضا الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية التى تقدمها فى جميع التخصصات، وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة وجامعة طنطا، التي حرصت على توجيه قوافلها الطبية إلى محافظة الوادي الجديد.

وأشار إلى أن القافلة تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن القافلة استقبلت المرضى من عدة قرى بمركز الخارجة، حيث تضم 15 تخصصا و29 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي.

تزويد القافلة بالأدوية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عدد الحالات التى استقبلتها القافلة في اليوم الأول لها بمحافظة الوادي الجديد يعتبر كبيرًا بالمقارنة مع الكثافة السكانية المتواجدة بها، موضحًا أنه تم تزويد القافلة بكميات من الأدوية تغطي احتياجات جميع التخصصات واحتياجات المرضى، وتم توزيع الأدوية المخصصة لليوم الأول بالكامل.

شارك فى القافلة محمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.

تغيير صمام الأورطي لمريضة 79 عاما

وفي سياق آخر، نجح فريق قسطرة القلب بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، في تغيير صمام الأورطي عن طريق القسطرة وبدون جراحة، لمريضة تبلغ من العمر 79 عامًا.

وأشاد الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، بدقة ومهارة الفريق الطبي ونجاحه فى إجراء العملية من خلال التدخل بالقسطرة، خاصة فى ظل تقدم المريضة فى العمر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية بطنطا تحرص على تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى.