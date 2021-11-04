الخميس 04 نوفمبر 2021
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رحيل حسن الألفى وصورة مايا السيد.. الأكثر بحثًا على «جوجل»

جوجل تريند
جوجل تريند

أظهر مُحرك البحث الشهير «جوجل» عمليات بحث مكثفة على عدد من الموضوعات التي شغلت المصريين، اليوم الخميس، كان أبرزها وفاة اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، وصورة الفنانة مايا السيد، والقضايا بين الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، والمطرب الشعبي حسن شاكوش.

 

وفاة اللواء حسن الألفي

حاز خبر وفاة اللواء حسن الألفي، على نسبة كبيرة من عمليات بحث المصريين على موقع «جوجل»، حيث تولى الرجل حقيبة وزارة الداخلية في فترة عصيبة عملت خلالها الجماعات المتطرفة على إثارة الذعر في البلاد، وشنت خلالها الكثير من الاغتيالات والعمليات العدائية.. وتولى «الألفي» مهامه وزيرًا للداخلية في الفترة بين عامي 1993 إلى 1997، قبل أن يتم تعيين اللواء حبيب العادلي، وزيرًا للداخلية خلفًا عنه.. وصعدت روح الوزير السابق إلى خالقها اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

 

صورة الفنانة مايا السيد

أثارت الفنانة مايا السيد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رسالة نشرتها موجهة نقدًا لمن هاجموها بعد نشرها صورة لها رأى البعض أنها غير لائقة وتظهر أجزاءً من جسدها، لكن الفنانة الشابة انتقدت ردود الأفعال هذه، وقالت إنها لا علاقة لها بـ «التفكير الجنسي» لهم (تقصد منتقديها).

 

قضية ريهام سعيد وحسن شاكوش

كما جاءت الفنانة ريهام سعيد والمطرب الشعبي حسن شاكوش على رأس قائمة الأكثر بحثًا في مصر، بعد تعليق الأخير على هذه الأزمة، موضحًا أن قضية الإعلامية «سعيد» المقامة ضده، جرى رفضها، لكن قضيته مستمرة كما هي، لكنه قرر التنازل عنها رغبة منه في عدم الاستمرار في استكمالها، مضيفًا «عفا الله عما سلف».

المثير في الأزمة أن ريهام سعيد أعلنت اليوم عدم تنازلها عن القضية، وأنها سوف تتقدم ببلاغ للنائب العامة من أجل استئناف هذه الدعوى مرة أخرى.

قضية ريهام سعيد وحسن شاكوش ريهام سعيد حسن شاكوش الفنانة مايا السيد وفاة اللواء حسن الألفي

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