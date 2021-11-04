الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «كرنفال قمري» لهشام رحمة بجاليري بيكاسو الأحد

كرنفال قمري لهشام
كرنفال قمري لهشام رحمة

يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك، افتتاح معرض " كرنفال قمري " للفنان التشكيلي  هشام رحمة  وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد 7 نوفمبر، وسيستمر المعرض حتى 30 نوفمبر الجاري .

و هشام رحمة عمل بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 2005 بالقاهرة، و دراسته للرسوم المتحركة في الكثير من الصحف و المجلات المصرية، و الدعاية و الاعلان على مدار 17 عاما، و لكونه نشأ في أسرة فنية، فوالده الفنان التشكيلي و رسام الاطفال مصطفى رحمه. 

 كما رسم هشام للاطفال لكونه تربى على رسوم والده في مجلة ماجد الشهيرة، فرسم لمجلة باسم السعودية، و مجلة ماجد الإماراتية، و لديه العديد من الكتب التي صدرت من دور نشر مصريه و لبنانيه و رشحت لجوائز في بولونيا و فرانكفورت و الامارات.

من خلال المحطات المتنوعة و الخبرات المتراكمة لديه، ظل الفن لديه هو الهدف المنشود، عملا النصيحة التي وجهت له من كثير من الأساتذة الذين تعلم منهم بداة من والده مرورا بالفنان ايهاب شاكر، و محيي اللباد، و الفنان سمير فؤاد..

الفنان هشام رحمة جاليري بيكاسو معرض كرنفال قمري مصطفي رحمة رسم للأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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