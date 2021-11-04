افتتاح معرض «كرنفال قمري» لهشام رحمة بجاليري بيكاسو الأحد

يستضيف جاليري بيكاسو بالزمالك، افتتاح معرض " كرنفال قمري " للفنان التشكيلي هشام رحمة وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد 7 نوفمبر، وسيستمر المعرض حتى 30 نوفمبر الجاري .

و هشام رحمة عمل بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 2005 بالقاهرة، و دراسته للرسوم المتحركة في الكثير من الصحف و المجلات المصرية، و الدعاية و الاعلان على مدار 17 عاما، و لكونه نشأ في أسرة فنية، فوالده الفنان التشكيلي و رسام الاطفال مصطفى رحمه.

كما رسم هشام للاطفال لكونه تربى على رسوم والده في مجلة ماجد الشهيرة، فرسم لمجلة باسم السعودية، و مجلة ماجد الإماراتية، و لديه العديد من الكتب التي صدرت من دور نشر مصريه و لبنانيه و رشحت لجوائز في بولونيا و فرانكفورت و الامارات.

من خلال المحطات المتنوعة و الخبرات المتراكمة لديه، ظل الفن لديه هو الهدف المنشود، عملا النصيحة التي وجهت له من كثير من الأساتذة الذين تعلم منهم بداة من والده مرورا بالفنان ايهاب شاكر، و محيي اللباد، و الفنان سمير فؤاد..