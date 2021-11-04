بعد تصدره تريند «جوجل».. أزمات في حياة مطرب المهرجانات حسن شاكوش

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تريند جوجل بعدما نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو أكد من خلاله تنازله عن القضية المتعلقة بالإعلامية ريهام سعيد، قائلا:"عفا الله عما سلف".

وترصد"الدستور" أبرز أزمات حسن شاكوش.



حسن ورضا البحراوي

نشب خلاف بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي في إحدى الحفلات وأهان شاكوش الفرقة وبدأ الثنائي بوصلة سب وقذف، وأصدر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرار إلغاء تصاريح المطرب الشعبي حسن شاكوش كما أوقف المطرب رضا البحراوي شهرين وذلك بعد التحقيق معهما على إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري.



حسن شاكوش وريهام سعيد

الأزمة بدأت عندما طلبت سعيد من شاكوش الاحتفال بنجليها اللذين يزوران مصر لظروف تعليمهما بالخارج، لكنه تعامل معها بتعالٍ وغرور، بينما رد عليها أنه طلب 30 ألف جنيه، لتمنحه سعيد 10 آلاف جنيه، لترفع عليه قضية تشهير.