الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدره تريند «جوجل».. أزمات في حياة مطرب المهرجانات حسن شاكوش

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تصدر  مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تريند جوجل بعدما نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو أكد من خلاله تنازله عن القضية المتعلقة بالإعلامية ريهام سعيد، قائلا:"عفا الله عما سلف". 

وترصد"الدستور" أبرز أزمات حسن شاكوش. 
 

حسن ورضا البحراوي
نشب خلاف بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي في إحدى الحفلات وأهان شاكوش الفرقة وبدأ الثنائي بوصلة سب وقذف، وأصدر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرار إلغاء تصاريح المطرب الشعبي حسن شاكوش كما أوقف المطرب رضا البحراوي شهرين وذلك بعد التحقيق معهما على إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري.


حسن شاكوش وريهام سعيد
الأزمة بدأت عندما طلبت سعيد من شاكوش الاحتفال بنجليها اللذين يزوران مصر لظروف تعليمهما بالخارج، لكنه تعامل معها بتعالٍ وغرور، بينما رد عليها أنه طلب 30 ألف جنيه، لتمنحه سعيد 10 آلاف جنيه، لترفع عليه قضية تشهير. 


سيارة حسن شاكوش
كان يقود شاكوش سيارة لاند روفر بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، وحال دخولها من بوابة مارينا 6، سأله ضابط المرور فعلل ان السيارة جديدة ليتك التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

حسن شاكوش أزمات حسن شاكوش ريهام سعيد مهرجانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

الحكومة تنفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي (خاص)

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

«حار نهارًا لطيف ليلًا».. درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

تعيين نائب رئيس مورجان ستانلى سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية