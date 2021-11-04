الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يؤكد تضامنه مع السعودية ضد أى اعتداء يمس سيادتها واستقرارها

ميشال عون
ميشال عون

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها.

وأعربت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية.

وشددت على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبًا وحكومة.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت تراعي في علاقاتها مع لبنان الأبعاد التاريخية للعلاقات الدبلوماسية التي جمعت البلدين لسنوات، ومن مبدأ نهج راسخ مع بقية دول الجوار، بذلت المملكة الدعم والمبادرات لضمان استقرار لبنان من الناحية المادية وكذلك السياسية رغم ما يشوب هذا الملف من تشعبات بسبب سلوكيات ميليشيات حزب الله الإرهابية.

فأوضحت، في افتتاحيتها، اليوم الخميس، بعنوان (حكومة لبنان.. شتات وخذلان)، أن قرار المملكة تجاه لبنان لم يكن سوى نتيجة طبيعية لذلك التقاعس من الحكومات اللبنانية التي رغم تعاقبها في عهد الرئيس الحالـي، لـم تقم بأي تصرف من شأنه ردع الإساءات الصادرة عن بعض المسئولين في لبنان، وهنا يدرك اللبنانيون أكثر من غيرهم أن ذلك لن يحصل ما لم يتم اتخاذ موقف حازم تجاه ميليشيات حزب الله.

وأضافت أن ما أكده البرلمان العربي عن الـدور المحوري الـذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وأن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة، فكل ذلك يأتي كدلالـة أخرى علـى أن استمرار تقاعس الحكومة اللبنانية في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلـى حاضنته العربية لمساعدته على الخروج من أزماته.. تقاعس مرفوض علـى مختلف الأصعدة ولا يخدم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان ويتطلع شعبه لسرعة تجاوزها.

السعودية المملكة وزارة الخارجية اللبنانية المملكة العربية السعودية لبنان

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