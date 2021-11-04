الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق جزئي لمطلع كوبري الساحل لمدة 3 أيام

كوبري الساحل
كوبري الساحل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الإسفلتية حيث سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .

ويستلزم الأمر إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ٥ /١١/ ٢٠٢١ و حتى الساعة ٥ صباحا يوم الأحد الموافق ٧ /١١ /٢٠٢١  على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية . 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

الادارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئي كوبري الساحل ميدان الكيت كات محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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