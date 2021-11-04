«الصحة» تلغى رسوم استخدام تطبيق «اطمئن» لأغراض السفر الداخلية

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستلغي رسوم الـ100 جنيه الخاصة باستخدام تطبيق جواز السفر الصحي «اطمئن» لأغراض السفر الداخلية.

وأكد «صلاح»، في تصريحات إعلامية، أن المواطن سيدفع رسومًا قدرها 250 جنيهًا حال الرغبة في استخدام التطبيق لأغراض السفر خارج مصر، موضحًا إن الوزارة طرحت التطبيق إلى جانب الشهادة الورقية تيسيرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن التطبيق يظهر للمواطن نفس بيانات الشهادة المؤمنة بـ«QR CODE» تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بإلزامية الحصول على لقاح كورونا للدخول إلى بعض الأماكن، موضحًا أن الوزارة تعمل على التطبيق منذ شهر أبريل الماضي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن المواطن بعد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول يدخل الرقم القومي، ورقم التسجيل على البطاقة المطبوعة المكون من 20 رقمًا، مضيفًا أنه يتلقى بعد التسجيل كودًا على الهاتف المحمول لتأكيد البيانات.

وذكر أن المواطن يرفع صورته على التطبيق بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن التطبيق تظهر عليه بيانات اللقاح التي تشمل النوع ومكان الحصول وبيانات الجرعتين الأولى والثانية.

ولفت إلى أن التطبيق يتحول إلى لون يملأ الشاشة بمجرد ضغط المواطن على زر مشاركة البيانات يحدد موقف الحصول على لقاح كورونا، ذاكرًا أن الأمر يؤدي إلى تيسير الإجراءات خلال الدخول إلى الأماكن المختلفة.

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيق جواز السفر الصحي على متجر «جوجل بلاي ستور» لإمكانية تنزيله على هواتف الأندوريد والأيفون، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاثة ألوان، «الأحمر» يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح، أما «الأصفر» فيدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، والأخضر يدل على تناول جرعتين.