مدحت صالح وعفاف راضى وأحمد سعد يحييون حفلات الموسيقى العربية.. اليوم

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، حيث يقام مساء اليوم الخميس، 5 حفلات بثلاث محافظات القاهرة والإسكندرية و دمنهور، يحييها نخبة من كبار النجوم.

ويحيي النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية، حفلاً ضخمًا، على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، بفاصل غنائي يحييه نجوم الأوبرا هم: نهى حافظ، ورحاب عمر، ووليد حيدر، ويضم مختارات من أهم مؤلفات الطرب.

ويختتم الحفل النجم مدحت صالح، وتغنى بنخبة مختارة من أشهر أعماله الخاصة التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

طلاب فصل القانون على المسرح الخارجي

وعلى المسرح الخارجى بالأوبرا، في تمام السابعة مساء، يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، حفلاً لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار، يضم مجموعة من الارتجالات والألحان الشرقية الشهيرة.

أحمد إبراهيم على مسرح معهد الموسيقى

أما على مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من أعمال الطرب، يسبقه فاصلا لنجوم الفرقة رضوى سعيد، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد، مازن دراز.

المايسترو فاروق البابلي

عفاف راضي على مسرح مكتبة الإسكندرية

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر ففى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الإسكندرية، تقدم النجمة عفاف راضي، حفلاً ضخمًا، بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، ويسبقها فاصلاً غنائيًا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفى سعد هبة إسماعيل.

عفاف راضي

ـ أحمد سعد على مسرح أوبرا دمنهور

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، ومشاركة الفنان أحمد سعد، ويسبقه فاصلا يضم مختارات من المؤلفات الروحانية أداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن، سماح عباس.

أحمد سعد

جلسات المؤتمر العلمي على المسرح الصغير

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب، حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشره صباحا جلسة تتناول تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقي العربي، مالها وما عليها "رؤية نقدية" بحضور الدكتورة حنان أبوالمجد (مصر) مقررًا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، والدكتور قاسم الباجي (تونس)، والدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، والدكتورة داليا حسين فهمي (مصر) والدكتور نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقى العربي بحضور الدكتور محمد أدم سليمان (السودان) مقررًا ومشاركة الدكتور محمد غوانمة (الأردن)، والدكتور أنور الجعيم (تونس)، والدكتور وليد الحداد (الكويت)، وحسين عبدالعباس (العراق)، والدكتور بلال الشيخ (مصر).

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء من الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير.