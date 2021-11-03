برلماني: الإشادة البريطانية بتجربة السيسي التنموية استعادة لريادة مصر العالمية

قال النائب عبده أبوعايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسى طوال السنوات الماضية استطاع النهوض بالبلاد وتحقيق طفرة اقتصادية واضحة بشهادة العالم كله، واجراء إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية جادة، موضحًا أن الرئيس استطاع استعادة الريادة المصرية عالميًا في مختلف القضايا.

وأشار «أبو عايشه» إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى «قمة المناخ» بجلاسجو، واللقاءات المتعددة والمتفردة التي أجراها على هامش القمة، وفى مقدمتها لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي أشاد بجملة الاصلاحات الواسعة التى تتم في مصر، مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح مصر في لفت أنظار العالم وتجاوز مشاكلها الاقتصادية والأمنية بسرعة مذهلة، يؤكد أن الوطن حقق الكثير تحت قيادة الرئيس السيسى، واجتاز تحديات متعددة، علاوة على أن مصر وبمنظومة إصلاحية وسياسية وأمنية متفردة استطاعت أن تنجو من شبح الفوضى الذي ضرب معظم بلدان الشرق الأوسط.

واختتم النائب، الإشادة البريطانية بالتنمية الطموحة في مصر، تقدير عالمي مميز لما يحدث في البلاد من تطور وتنمية وإصلاحات واسعة بشتى المجالات.