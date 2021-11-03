الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة: نستهدف تطعيم نصف المصريين ضد كورونا مع نهاية العام

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر استقبلت 73 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ونجحت في توفير كل أنواع اللقاحات إلى جانب التصنيع المحلي.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"  المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة تستهدف تطعيم نصف عدد المصريين بلقاحات كورونا مع نهاية العام، مؤكدًا أن كل المقيمين على أرض مصر من حقهم تلقي اللقاح.

وأكد أن تطعيم الأطفال من سن 15 سنة بدأ اليوم، وتم توجيه بعض أصحاب الفئة العمرية من 15 لـ18 سنة لمراكز التطعيم، وتلقوا اللقاح اليوم.

 

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الصحة: نستهدف تطعيم نصف المصريين ضد كورونا مع نهاية العام

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