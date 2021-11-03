الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يلتقى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط غدًا

المنسق العام للأمم
المنسق العام للأمم المتحدة لشئون الشرق الأوسط

يلتقي أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، غدًا الخميس، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، بمقر الجامعة العربية.

وكان المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أدان في وقت سابق، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع: «السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة».

وعبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وينسلاند، عن قلقه البالغ من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد على أن جميع المستوطنات، غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفًا: "تظل المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور".

أبوالغيط الامم المتحدة المنسق الخاص للأمم المتحدة الخميس عملية السلام

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