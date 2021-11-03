الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنًا مع «قمة المناخ».. 12 سببًا وراء الاحتباس الحرارى

قمة المناخ
قمة المناخ

تستمر فعاليات «قمة المناخ» المقامة في جلاسجو بمشاركة 190 دولة حول العالم منها مصر، وسط تطلعات كبيرة لحث الدول المتقدمة على توفير 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة تحديات المناخ ومساعدة الدول الفقيرة التى تدفع فاتورة التغيرات المناخية دون استفادة تذكر، لا سيما أن الدول المتقدمة هى المسؤولة عن الانبعاثات بشكل أساسى.

ويرصد "الدستور" أبرز أسباب الاحتباس الحراري، فى السطور التالية: 

  • استخدام الوقود الأحفورى
  • التخلص من النفايات السامة
  • إزالة الغابات
  • استخدام الأسمدة
  • الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية
  • اعتماد تقنيات موفرة للطاقة
  • التوجه نحو الطاقة المتجددة
  • تفضيل المنتجات الكربونية المحايدة أو السلبية الكربونية
  • الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات
  • الزيادة في عدد السكان ارتفاع نسبة انبعاث الغازات الضارة في الغلاف الجوي
  • النمل الأبيض من خلال عمليات الهضم التي يقوم بها تتسبب في زيادة انبعاث غاز الميثان
  • التحلل الطبيعي للحيوانات والنباتات، بجانب انصهار قمم المناطق الجليدية.

قمة المناخ بجلاسجو

وأطلق قادة العالم تحذيرات شديدة اللهجة فى افتتاح «قمة المناخ»، مؤكدين أن القمة تشكل فرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنا بأكملها.

ويجتمع ممثلو 200 دولة فى مدينة جلاسجو الاستكنلدية على مدار أسبوعين لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدى في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التى جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذى تترأس قمة "كوب 26" إن ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون فى الهواء تتسب فى أضرار كبيرة للكوكب وزيادة درجات الحرارة في الأرض بسرعة كبيرة.

وأضاف: "استمعنا إلى العلماء وعلينا ألا نتجاهلهم مع ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين مئويتين نخاطر بالإنتاج الغذائي والجراد سيجتاحنا، وإذا ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية فقد تتزيد أعداد الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر".

جلاسجو الاسكتلندية قمة المناخ قمة المناخ الاحتباس الحرارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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