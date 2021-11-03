«الصحة الإيطالية»: كورونا ينتشر مرة أخرى فى البلاد

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أنه لن يتم التفكير في تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا بعد تلقيح 90% من السكان، مشيرا إلى فيروس كورونا عاود الانتشار مرة أخرى في البلاد.

وقال كوستا في تصريحات أوردتها وكالة آنسا الإيطالية، إن إطالة حالة الطوارئ مرتبط بعدد من سيتم تطعيمهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة الإيطالية ستجري التقييمات اللازمة في الوقت المناسب ويجب العمل علي مواصلة الجهود لإقناع المواطنين بالتلقيح لنري مع نهاية العام ما سيكون عليه الوضع والنسبة المئوية للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وما إذا حققنا الهدف المنشود بالوصول إلى 90% وهي نسبة تسمح لنا بإدارة أفضل للوباء.