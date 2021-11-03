الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بروتوكول تعاون بين الري والتنمية المحلية للحفاظ على المجاري والطرق

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

شاركت رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات لجنة الادارة المحلية بالبرلمان؛ لقياس الأثر التطبيقي لبروتوكول التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية، للعمل على تفعيله على مستوي المحافظات، للاستفادة من المنافع والأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف والتخلص من المخلفات الصلبة ونواتج التطهير علي جوانب المجاري المائية.

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج، خلال كلمتها باجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن البروتوكول كان محط اهتمامها البالغ خلال الجلسة العامة الأولي بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وذلك بتواجد وزير الموارد المائية والري بالمجلس.

كشفت عضو مجلس النواب عن تقديمها طلب مناقشة عامة والعديد من المخاطبات لتفعيل هذا البروتوكول الموقع منذ تاريخ 11-5-2020 والذي يقسم مهام الازالة والنقل للمخلفات واوجه الانتفاع بين الطرفين لصالح المواطنين .

ولفتت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن هذا البروتوكول لم يفعل بصورة واضحة ولم يتم قياس الاثر التطبيقي له علي أرض الواقع  حتي تاريخه رغم اهميته البالغه للحفاظ علي المجاري المائية والطرق واستغلال المنافع العامة للري وخاصة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد .

في ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمتابعة الأثر التطبيقي بجميع المحافظات على أن يعقد اجتماع بعد 3 أشهر من تاريخه بتواجد جميع ممثلي المحافظات من الوزارتين المعنيتين لمتابعة خطة التنفيذ.

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وائل لطفي

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