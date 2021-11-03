برلمانى يتدخل لحل مشاكل سكان «ابنى بيتك» بشمال سيناء

نجح محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة أهالي شمال سيناء منتفعي مشروع "ابني بيتك" من انقطاع مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بالمحافظة.

وبعد التواصل مع الجهات المعنية، حصل إسماعيل على موافقة بإنهاء إجراءات التوصيل لمن يتقدم بعد استيفاء الملفات من مجلس مدينة العريش، والإعفاء من مصروفات المساهمة في الشبكة، وتشغيل الآبار لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من استكمال إجراءات التوصيل من الشبكة الجديدة.

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية، بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل، بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

ضم وفد التنسيقية علاء عصام، عضو مجلس النواب، ورامي جلال، وهيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية، كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية.

ودار النقاش حول أهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.