الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هيفاء وهبى بفستان سواريه على «عربة ترمس».. والجمهور: متواضعة «صور»

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، محركات البحث الأكثر شهرة، وموقع التدوينات المٌصغر "تويتر"، بعدما تداوّل روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور لها بجانب عربة ترمس، في شوارع بورسعيد أثناء تواجدها فيها.

وتواجدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في محافظة بورسعيد، أمس الثلاثاء، لإحيائها حفلا غنائيا في مدينة بورسعيد لتكون أولى حفلاتها في شهر نوفمبر الجاري.

تفاصيل زيارة الفنانة هيفاء وهبي لمدينة بورسعيد

ووثقّت هيفاء وهبي رحلتها إلى مدينة بورسعيد عبر خاصية الـ"ستوري"، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ونشرت مجموعة من الفيديوهات لها من شباك السيارة للبحر والميادين هناك، وأيضًا لوجبة الغداء من "الحاجة أم فاطمة".

وتفاعل مع صور الفنانة هيفاء وهبي، عدد كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت العديد من التعليقات، وكتب عبده طلال، من روّاد السوشيال ميديا، وجمهور الفنانة هيفاء وهبي، قائلًا: "متواضعة طول عمرها والله"، ووصفها حساب يحمل اسم إيمان مصطفى من جمهورها عبر السوشيال ميديا، فكتبت قائلًة: " قمر".

وبعد الحفل مباشرة، التقطت الكاميرات صورا لهيفاء وهبي وهي تقف على "عربة ترمس" بفستان السهرة الذي أحيت به الحفل في مدينة بورسعيد.

هيفاء وهبي

يشار إلى أنَّ آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

هيفاء وهبي

بينما آخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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هيفاء وهبي

جدير بالذكر أنَّ هيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية  مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات، أصدرت عددا من الألبومات الغنائية وعددا من الأغاني المصورة فيديو كليب

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