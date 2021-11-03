خطة لحماية شواطئ «الديبة» وبوغاز «الجميل» ببورسعيد من التغيرات المناخية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة متكاملة لأعمال الحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة بكافة شواطئ المدن الساحلية المختلفة بالجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالدلتا.



الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدن الساحلية



وتفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، الأربعاء، المشروعات الجاري تنفيذها لأعمال حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل 2 حتى غرب قرية الديبة بمحافظة بورسعيد.



كما تم تفقد مقر الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بشرق الدلتا ببورسعيد، حيث استعرض المهندس أكمل بديع مدير عام الإدارة، بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام التفتيش الفني، موقف ومدى تقدم معدلات التنفيذ للأعمال، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر الممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر.



مواجهة نحر الشواطئ وإحداث تنمية سياحية



وأوضح رئيس الهيئة أن المشروعات المنفذة تستهدف الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإيقاف تراجع الشواطئ، وخاصة في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.



كما أشار عبدالقادر إلى أن استرداد الشواطئ يسهم فى زيادة الحركة السياحية وزيادة الدخل السياحي، وذلك من خلال إكتساب مساحات جديدة لتنفيذ المشروعات السياحية وحماية القرى السياحية المختلفة.



وكذلك تستهدف المشروعات المنفذة، أمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة.



بالإضافة إلى ما سبق، تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل، وذلك من خلال إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلو متر فى خمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل.



