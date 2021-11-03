الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل

جريدة الدستور

يجري جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي والمكلف بالملف السوداني، زيارة إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يجتمع فيلتمان مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين لبحث تأثير الأحداث الأخيرة التي يشهدها السودان، وتداعياتها على المضي قدمًا لإتمام اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

وتأتي زيارة فيلتمان بعد أيام قليلة من الزيارة التي أجراها وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى السودان، ضم مسؤولين من جهاز الاستخبارات «الموساد»، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الخرطوم.

إسرائيل جيفري فيلتمان القرن الأفريقي السودان الموساد التطبيع

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النخبة والناس

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