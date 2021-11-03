في سهرة عيد الحب.. أفلام رومانسية ننصحك بمشاهدتها

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الحب غدًا الخميس، والموافق 4 نوفمبر من كل عام، حيث يتم تبادل الهدايا والورود، ولكن قد يفضل البعض الاحتفال بهذا اليوم في المنزل.

وفي هذا التقرير نرصد مجموعة من الأفلام الرومانسية التي يمكن الاستمتاع بها يوم عيد الحب.

عاشت من أجل الحب

يعتبر أفضل الأفلام هي تلك التي تستند إلى الأدب الكلاسيكي، وهو مأخوذ من رواية لمحمد عادل حليم عبد الله، عام 1959 وأخرجه السيد بدير، من بطولة كمال الشناوي وزبيدة ثروت، ويتميز هذا الفيلم بنهاية دافئة ستعطي المشاهد الشعور بالحب.

الوسادة الخالية

يعتبر الوسادة الخالية من أكثر روايات إحسان عبد القدوس المحبوبة، من بطولة عبد الحليم حافظ عام 1957 أخرجه صلاح أبو سيف.

يستكشف أسطورة الحب الأول للفرد وتأثيره على الفرد من بطولة لبنى عبد العزيز وأحمد رمزي وعمر الحريري وزهرة العلا وعبد المنعم إبراهيم، الفيلم له نهاية غير عادية، رغم أنه سعيدًا إلى حد ما لكنه لا يجمع عشاق أو نجوم الفيلم.

رد قلبي

مأخوذ عن رواية يوسف السبع، أنتج في ديسمبر 1957 وأخرجه عز الدين ذو الفقار، من أوائل الأفلام التي تستكشف الحياة قبل وبعد ثورة 52.

يتتبع الفيلم قصة حب نجل البستاني «علي»، الذي يؤديه شكري سرحان والأميرة «أنجي»، الذي تؤدي دوره مريم فخر الدين، ويبدو أن حبهما قد انتهى بسبب وضعهما الاجتماعي، لكن الأمور سرعان ما تغيرت مع اندلاع الثورة.

سيدة القصر

من غير المعقول سرد الأفلام الرومانسية دون تضمين ملك وملكة الرومانسية عمر الشريف وفاتن حمامة.

«سيدة القصر» من إخراج كمال الشيخ وتأليف حسين حلمي المهندس وإنتاج عام 1958 ومن ضمن النجوم: زوزو ماضي وعمر الحريري وفردوس محمد.

الفيلم بسيط مع نهاية سعيدة، وهو اختيار مثالي إذا كنت تريد فقط منع أفكارك والاسترخاء.