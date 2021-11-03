العراق يبحث مع فرنسا أفق التعاون العلمي والتربوي لحل الأزمات التعليمية

قالت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان لها، أن الوزير علي حميد الدليمي، استقبل اليوم بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه، موضحة أن الطرفين بحثا أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة العامة للبلدين.

وأكد الوزير العراقي وفقاً للبيان أن "العراق يُعاني من مشكلة ازدواجية الدوام بسبب نقص المباني المدرسية والكثافة السكانية العالية، التي تتطلب بناء آلاف المدارس، فضلاً عن امتلاك البلاد ثروة شبابية كبيرة تحتاج إلى جهود مضاعفة لتوفير التعليم الجيد لها".

وأضاف "نحتاج الى مساندة الحكومة الفرنسية لدعم المدرسة العراقية في باريس التي تعتبر صرحاً تربوياً عريقاً يستقبل جميع الجاليات العربية الموجودة هناك".

- زيادة أعداد الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إيريك شوفاليه ان "حكومته ستعمل على دعم العراق في نظامه التعليمي عن طريق التحدث مع شركائِها في الاتحاد الأوروبي والسعي إلى عقد اجتماعات فنية بين وزارة والسفارة لتنظيم هذه العلاقة التشاركية في المجال التربوي"، لافتاً الى ان "هناك تعليمات من الرئيس الفرنسي تقضي بضرورة زيادة اعداد الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الفرنسية"

- 11 مليون طالب وطالبة في العراق

يذكر أن أكثر من 11 مليون طالب وطالبة في العراق، الاثنين الماضي، توجهوا إلى مدارسهم للانتظام بالعام الجديد، بعد توقف شبه تام جراء كورونا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جملة توصيات إلى طلبة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وسبق انطلاق العام الدراسي حملة واسعة بالتعاون مع فرق من وزارة الصحة والبيئة للوقاية العراقية والتنظيف وتطهير المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.