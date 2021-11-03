الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يبحث مع فرنسا أفق التعاون العلمي والتربوي لحل الأزمات التعليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قالت وزارة  التربية والتعليم  العراقية في بيان لها، أن  الوزير علي حميد الدليمي،  استقبل اليوم بمكتبه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه، موضحة أن الطرفين بحثا أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة العامة للبلدين.

وأكد الوزير العراقي وفقاً للبيان أن "العراق يُعاني من مشكلة ازدواجية الدوام بسبب نقص المباني المدرسية والكثافة السكانية العالية، التي تتطلب بناء آلاف المدارس، فضلاً عن امتلاك البلاد ثروة شبابية كبيرة تحتاج إلى جهود مضاعفة لتوفير التعليم الجيد لها".

وأضاف "نحتاج الى مساندة  الحكومة الفرنسية لدعم المدرسة العراقية في باريس التي تعتبر صرحاً تربوياً عريقاً يستقبل جميع الجاليات العربية الموجودة هناك". 

- زيادة أعداد الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إيريك شوفاليه ان "حكومته ستعمل على دعم العراق في نظامه التعليمي عن طريق التحدث مع شركائِها في الاتحاد الأوروبي والسعي إلى عقد اجتماعات فنية بين وزارة والسفارة لتنظيم هذه العلاقة التشاركية في المجال التربوي"، لافتاً الى ان "هناك تعليمات من الرئيس الفرنسي تقضي بضرورة زيادة اعداد الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الفرنسية"

 

- 11 مليون طالب وطالبة في العراق

يذكر أن  أكثر من 11 مليون طالب وطالبة في العراق، الاثنين الماضي،  توجهوا إلى مدارسهم للانتظام بالعام الجديد، بعد توقف شبه تام جراء كورونا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جملة توصيات إلى طلبة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وسبق انطلاق العام الدراسي حملة واسعة بالتعاون مع فرق من وزارة الصحة والبيئة للوقاية  العراقية والتنظيف وتطهير المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي السفير الفرنسى الطلبة العراقيين الحكومة الفرنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

أول رد من «التعليم» على «ضرائب الدروس الخصوصية»

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

«الصحة» تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 15 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال المنازل انقضاض على الوجود الفلسطيني بالضفة