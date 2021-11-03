الرئيس العراقى يشدد على دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش وحماية السلم والأمن المجتمعي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس العراقي، في بيان، أن "الرئيس برهم صالح استقبل اليوم وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في قصر السلام ببغداد".

وأضاف أنه "تم خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترسيخ الأمن والاستقرار".

وشدّد الرئيس العراقي، وفقًا للبيان، على "أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضد الإرهاب"، مشيرًا إلى "منع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعي والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

ويذكر أن رئيس الوزراء، العراقي مصطفى الكاظمي، أكد تنفيذ حكومته التزاماتها أمام العراقيين ومن بينها تعقب قتلة النشطاء والإعلاميين.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم: "أثنى على موقف مجلس القضاء الأعلى في قضية الحكم على قتلة المراسل الصحفي أحمد عبدالصمد وصفاء غالي".

وأضاف الكاظمي: "كنا واضحين أمام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، بأن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون".