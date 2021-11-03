الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

شبورة تصل إلى ضباب
شبورة تصل إلى ضباب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشرقية، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحًا أن الطقس في بداية الليل سيكون لطيفًا مائلًا للبرودة.

وأكد "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك شبورة مائية كثيفة سيطرت على الأجواء في الساعات الأولى من صباح اليوم استمرت حتى الثامنة صباحًا، وذلك من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، موضحًا أن الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الخميس

أما درجات الحرارة يوم الخميس ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

 

درجات الحرارة الجمعة

وعن درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وأكد "شاهين" أنه بدءًا من الجمعة المقبل ستسود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

ارصاد الطقس درجات الحرارة الوجه البحري هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

أمريكا تستعد لتصنيف ما يحدث في «تيجراي» بـ«الإبادة الجماعية»

مكرم: تعاون مع الكنيسة و«حياة كريمة» لتحسين جودة حياة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران