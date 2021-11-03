«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشرقية، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحًا أن الطقس في بداية الليل سيكون لطيفًا مائلًا للبرودة.

وأكد "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك شبورة مائية كثيفة سيطرت على الأجواء في الساعات الأولى من صباح اليوم استمرت حتى الثامنة صباحًا، وذلك من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، موضحًا أن الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الخميس

أما درجات الحرارة يوم الخميس ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الجمعة

وعن درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وأكد "شاهين" أنه بدءًا من الجمعة المقبل ستسود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.