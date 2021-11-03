مشاهدة الأفلام واليوجا.. كيف تقضي عيد الحب 2021 حسب برجك الفلكي؟

يستعد الشعب المصري للاحتفال بيوم عيد الحب 2021 غدًا الخميس 4 نوفمبر من كل عام، وهو احتفال يقتصر على المصريين فقط، وهو يوم لتبادل الهدايا والورود، ويفضل الكثير الاحتفال بيوم عيد الحب 2021 بطريقة خاصة بحسب برجة الفلكي، حيث أن لكل شخص طريقة في الاحتفال وفقًا لموقع “vogue”.

برج الحمل

برج الحمل بدلاً من المشاركة بيوم عيد الحب 2021 مع شريكك، يفضل قضاء اليوم مع الأصدقاء في خروج إلى حديقة أو شراء مستلزمات خاصة به.

برج الثور

يحتفل برج الثور بيوم عيد الحب 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والذكريات مع شريكة حياته، حيث أنه يريد أن يعرف العالم على حبيبه أو حبيبته.

برج الجوزاء

يعشق مواليد برج الجوزاء الدراما في حياتهم، ولا يحتفلون بهذا اليوم مع حبيبهم ولكن يعودون إلى الماضي وبذكريات الماضي مع الشريك القديم، ولكن يجب أن تمنح انتباهك لشخص آخر يستحق طاقتك.

برج السرطان

برج السرطان يقوم بإنشاء قواعد العلاقة الخاصة به، ويقوم بمناقشة تلك القواعد مع شريكه لإقامة علاقة قوية في حياتهم المستقبلية.

برج الأسد

برج الأسد يعطي الكثير من الوقت إلي شريكه في هذا اليوم، وفي هذا اليوم يقوم بإجراء محادثات عميقة ويشارك أسرار حياته الخاصة مع شريكة ويتبادل الهدايا الرمزية.

برج العذراء

يفضل برج العذراء الخروج، في الأماكن المفتوحة في يوم عيد الحب 2021 ويمارس الرياضة مثل اليوجا مع شريكه، وممارسة ألعاب ورياضات أخرى وسط الطبيعة.

برج الميزان

يفضل قضاء يوم عيد الحب بين الكتب والقصص، وذلك ما يجعله في حالة مزاجية أفضل سواء كان مع شخص ما أم لا.

برج العقرب

برج العقرب في هذا اليوم يتناول فطورًا شهيًا في السرير، يليه يوم مليء بمشاهدة الأفلام الرومانسية أو الأفلام المناهضة لعيد الحب، والاسترخاء بعدها.

برج القوس

برج القوس هو اليوم المفضل له للإفصاح عن حبه، وهو الوقت المناسب لاتخاذ بعض الخطوات لمتابعة ما تريده أكثر من شريك حياتك.

برج الجدي

يجهز الهدايا لشريكه، من خلال عمل مونتاج فيديو لكل الذكريات التي شاركها مع شريكه.

برج الدلو

يعبر عن حبه ومشاعره إلى حبيبة، ويعيش يوم مثالي معه ولا يبعد عنه ولو لحظة على مدار اليوم، ويقدم الزهور لحبيبة في هذا اليوم.

برج الحوت

يكون في حالة مزاجية جيدة يوم عيد الحب 2021 ، ويفضل قضاء ليلة رومانسية من خلال تناول العشاء في مكان مناسب لتلك الليلة مع الشريك.