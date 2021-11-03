الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الكاتب عادل عصمت يوقع روايته «جنازة السيدة البيضاء» فى الكتب خان.. الليلة

الكاتب عادل عصمت
الكاتب عادل عصمت

تنظم مكتبة الكتب خان، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، حفل توقيع ومناقشة رواية "جنازة السيدة البيضاء"، والصادرة عن الكتب خان، للكاتب الكبير عادل عصمت، وذلك بمقر الكتب خان الكائن في دجلة - المعادي.

الكاتب عادل عصمت- الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في الآداب عن روايته "حكايات يوسف تادرس" لسنة 2016- له رصيد كبير من الأعمال الإبداعية، نذكر من بينها: رواية "الوصايا"، والتي تأهلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية IPAF لسنة 2019، وحصلت روايته "أيام النوافذ الزرقاء" على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2011، كما حصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ في الآداب سنة 2016، وصدرت في نسختها الإنجليزية في أبريل 2018، ومن أعماله الروائية "الرجل العاري، وهاجس موت، وحياة مستقرة،و صوت الغراب، وحالات ريم"، بالإضافة إلى الوصايا التي جاءت على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2019.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية "جنازة السيدة البيضاء"، للكاتب عادل عصمت نقرأ: تبدأ رواية "جنازة السيدة البيضاء"، للكاتب الروائي عادل عصمت، من لحظة الذورة، يقدم فيها عادل عصمت، أكثر أعماله درامية، من خلال لحظات احتضار "نعمة" الأم والزوجة، مؤلفا لها نشيدا جنائزيا شجيا وإنسانيا. مستعينا بخمسة خطوط لحنية تتقاطع وتتشابك وتتصاعد معا علي إيقاع أنفاس "نعمة الأبيض" الأخيرة، حتي تصل ذروتها اللحنية عند جنازة السيدة البيضاء.

والخطوط الخمسة هي أصوات (الزوج، العاشق، الابنة، نعمة الأبيض، الراوي). خمسة وجوه أو آلات لحنية اختار الكاتب أن يكشف لنا من خلالها قصة السيدة البيضاء، منذ كانت فتاة جميلة حالمة في قريتها وكيف صارت في طليعة المتعلمات من فتيات القرية، ومصيرها مع زوج مستبد. رحلة السيدة البيضاء، من الطفولة إلي الكهولة ثم الموت، بعد أن انطفأت فيها شعلة النور والحياة.

تتشابك مع تاريخ قرية "نخطاي"، الذي يسرده الراوي منذ الحملة الفرنسية وحتي ثورة ٢٥ يناير.

يتعمق الكاتب أكثر في منطقته الأثيرة، في ريف الدلتا، من خلال الكشف عن الإرث الأخلاقي والاجتماعي والجغرافي الذي يحيط بشخصياته، ويشكل مصائرهم، وتكتسب الرواية عمقا ورمزية من خلال الحفر في طبقات المجتمع الذي تقدمه، وهو بالتأكيد قطة من روح مصر، برع الكاتب في كشفها ورصد تحولاتها وأثرها في قالب روائي لم يتخل عن فنيات القص والحكي والدراما. محافظا علي الإمتاع والمؤانسة بسلاسة لغوية وفنيات آسرة. "جنازة السيدة البيضاء"، للكاتب عادل عصمت، عمل روائي ممتع ونافذ، يحمل بين طياته مستويات عديدة للقراءة، يكتسب فرادته من بناءه الدرامي وشكله الجمالي. 

الكاتب عادل عصمت رواية جنازة السيدة البيضاء مكتبة الكتب خان رواية الوصايا حكايات يوسف تادرس جائزة نجيب محفوظ للآداب

مواد متعلقة

فريق «المناقشة» يتناول «غيوم فرنسية» لـ ضحى عاصي في المركز الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

«إير كندا» توقف أكثر من 800 موظف لعدم تلقيهم تطعيمات كورونا

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

«الصحة»: تسجيل 921 إصابة جديدة بكورونا.. و58 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران

إسرائيل تعلن عن اكتشاف خندق أسلحة فى الجولان يعود إلى حرب 1967

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية