«المتحدة» تكشف القصة القادمة من مسلسل «إلا أنا»

قال الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا" نجح نجاحًا كبيرًا، مما شجع على عمل موسم ثانٍ من المسلسل، والذي لاقى قبولًا كبيرًا، وذلك لمناقشته قضية اجتماعية مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أننا نقدم في المسلسل دراما من داخل البيوت المصرية، حيث إن كل قصص المسلسل أتت من أحداث واقعية، مؤكدًا أن ميزة "إلا أنا" أنها دراما من لحم ودم حقيقي.