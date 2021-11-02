«فايزر» تتوقع تحقيق مبيعات بـ36 مليار دولار من لقاح كورونا

أعلنت شركة «فايزر» الأمريكية أنها تتوقع تحقيق عائدات بنحو 36 مليار دولار هذا العام من لقاح كوفيد-19 الذي طورته الشركة، بزيادة عن التقدير السابق البالغ 33.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا، إن اللقاح ساهم في إيرادات بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وحده، ليصل إجمالي الإيرادات هذا العام إلى 24.3 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات أخرى بقيمة 29 مليار دولار في عام 2022.

وتمتلك شركة «فايزر» القدرة على إنتاج ما يصل إلى 4 مليارات جرعة في عام 2022، ولديها بالفعل عقود سارية مقابل 1.7 مليار، مما يعني أن معظم الإيرادات التي تجنيها الشركة تأتي من الحجم الهائل للقاحات، وليس السعر.

وأشار بورلا إلى أنه حتى الآن، أنتجت شركة فايزر 2.6 مليار جرعة وشحنت ملياري جرعة إلى 152 دولة أو منطقة، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها لإنتاج 3 مليارات جرعة بحلول نهاية هذا العام، وستذهب مليار جرعة على الأقل إلى البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.