الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» تتوقع تحقيق مبيعات بـ36 مليار دولار من لقاح كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت شركة «فايزر» الأمريكية أنها تتوقع تحقيق عائدات بنحو 36 مليار دولار هذا العام من لقاح كوفيد-19 الذي طورته الشركة، بزيادة عن التقدير السابق البالغ 33.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا، إن اللقاح ساهم في إيرادات بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وحده، ليصل إجمالي الإيرادات هذا العام إلى 24.3 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات أخرى بقيمة 29 مليار دولار في عام 2022.

وتمتلك شركة «فايزر» القدرة على إنتاج ما يصل إلى 4 مليارات جرعة في عام 2022، ولديها بالفعل عقود سارية مقابل 1.7 مليار، مما يعني أن معظم الإيرادات التي تجنيها الشركة تأتي من الحجم الهائل للقاحات، وليس السعر.

وأشار بورلا إلى أنه حتى الآن، أنتجت شركة فايزر 2.6 مليار جرعة وشحنت ملياري جرعة إلى 152 دولة أو منطقة، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها لإنتاج 3 مليارات جرعة بحلول نهاية هذا العام، وستذهب مليار جرعة على الأقل إلى البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

الولايات المتحدة لقاح كورونا فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

«مدبولى»: «ممشى أهل مصر» من أبرز مشروعات التنزه والجذب السياحى بوسط القاهرة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية

لقاء بينيت ومودى فى جلاسكو: تقارب جديد بين إسرائيل والهند

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟