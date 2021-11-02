الجمارك تحبط محاولة تهريب مشروبات كحولية

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية «الخمور»، الأجنبية الصنع «غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية».

ووردت معلومات لإدارة التحريات والضبط بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالاتجار في المشروبات الكحولية «الخمور» الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب، وبيعها عن طريق الدليفري.

كما ضبط 32 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارته، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و105 آلاف جنيه.

ومن جانبه، قرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 477 لسنة 2021.