«الكاثوليكية» تحتفل بجميع القديسين وتعلن عن 3 أنشطة لكاريتاس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، اليوم، بحلول تذكار جميع القدّيسين.

وتكتفي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في احتفالات اليوم بالقداس الالهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل الرسالة إلى العبرانيّين، رسالة القدّيس يوحنّا الثالثة، سفر أعمال الرسل.

على صعيد آخر، وفي إطار التعاون بين جمعية "كاريتاس- مصر"، ومجموعة "حورس الكشفية"، التابعة لكنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك، برعاية الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، قامت المجموعة الكشفية بإهداء جمعية كاريتاس، عددًا من الأغطية الشتوية، وذلك لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتقدمت جمعية "كاريتاس- مصر" بالشكر للأب يوسف أسعد"، ومجموعة "حورس الكشفية" لأجل هذا التعاون المثمر والبناء.

وفي الاطار نفسه، ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أنه في إطار التعاون المتبادل بين"بنك الإسكندرية"، ومركز "سيتي للتديب والدراسات في الإعاقة"، التابع لجمعية "كاريتاس-مصر"، وبهدف رفع الوعي بمفاهيم: الإدخار، والإنفاق، والمشاركة

تم تنظيم بورشة عمل يوم الجمعة، الموافق التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بالنادي الثقافي الاجتماعي، التابع للجمعية بمنطقة الهجانة.

شارك في ورشة العمل ثلاثون متطوعًا ومتطوعة من المترددين على النادي، حيث تضمنت ورش العمل أنشطة مختلفة، التي صممت خصيصًا لرفع الوعي بمفاهيم: الإدخار والإنفاق، والمشاركة.