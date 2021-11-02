6 أطعمة تحسن من صحة الأمعاء وتحمى من الإصابة بالسكرى

تعد الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان هى الاختيار الأمثل لصحة الأمعاء، وتساعد هذه الأطعمة فى تحسين جوانب مهمة لصحة الأمعاء وهى انتظام الهضم وإبطاء امتصاص السكر مما يؤدى إلى انخفاض معدلات السكر فى الدم بعد الوجبة.

وكشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الألياف أكثر من 26 جرامًا فى اليوم قللوا من احتمالية الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 بنسبة 18 فى المائة، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من الألياف أقل من 19 جرامًا يوميًا، حيث تساعد الألياف في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم مما قد يساعدك على تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى ونعرض لكم في السطور التالية أبرز هذه الأطعمة وفقا لموقع «healthy».

الأطعمة الغنية بالألياف

التفاح

جاء التفاح فى المرتبة الأولى فى قائمة الأطعمة الغنية بالألياف والصديقة للأمعاء بسبب تأثير أليافه المفيدة على الكبد.

الشعير

حبوب الشعير على وجه التحديد هامة لاحتوائها على المزيد من الألياف.

الجزر

هو وسيلة أخرى مفيدة لزيادة كمية الألياف التى تتناولها.

الشوفان

الشوفان أحد العناصر الأساسية للأطعمة الغنية بالألياف لخدمة أمعائك.

البازلاء

لا يقتصر الأمر على إضافة البازلاء اللذيذة إلى العديد من الأطباق، ولكن كوبًا واحدًا من البازلاء يحتوي على سبعة جرامات من الألياف المفيدة للجسم، كما قد تخفض البازلاء أيضًا نسبة الكوليسترول السيء.

البقوليات

من الحمص إلى العدس تعد البقوليات متعددة الاستخدامات ورائعة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وهى ليست فقط مليئة بالألياف التى تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ، ولكنها أيضًا مليئة بالبروتين الذى سيبقيك ممتلئًا ويمنعك من تناول الوجبات الخفيفة للمساعدة في الحفاظ على وزنك.