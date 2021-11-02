إطلاق نار على رجل مسلح هدد عناصر للشرطة الفرنسية في محطة قطار بباريس

أطلق ضابط أمن بسكك حديد "سان لازار" في العاصمة الفرنسية باريس، النار على رجل هدد 4 عناصر أمنية بسكين حيث تم إصابته بجروح خطيرة.



وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الرجل المسلح لوح بسكين، مضيفة أن أحد عناصر الشرطة أخرج سلاحه وأطلق عليه رصاصتين وأصاب الرجل المسلح في صدره مما جعله يسقط على قضبان القطار، وتم نقله إلى المستشفى.



وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي عثر معه على وثيقة هويته ضمن متعلقاته، ومعروف لدى الشرطة بارتكابه أعمال عنف وتعمل الشرطة حاليا على التحقق من أن هويته المفترضة هي الهوية الصحيحة.



وفي سياق متصل، أفادت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء بأن الرجل المسلح ولد عام 1974 (47 عاما)، مشيرة إلى أنه فتح تحقيقا في محاولة القتل العمد لشخص مكلف بمهمة خدمة عامة.